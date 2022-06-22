Samsun'da uyuşturucu operasyonda 20 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele doğrultusunda sokak satıcılarına yönelik 2 aydır çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak uyuşturucu alımı yaptı. Sokak satıcılarını tek tek belirleyen ekiler dün 26 adreste eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde çeşitli cins uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 10'u dün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltında bulunan 10 kişi de bugün İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.