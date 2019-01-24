İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri şüphe üzerine E.D. adlı şahsın üzerinde yaptıkları aramada 0,21 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirdi. Söz konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi olayla ilgili Y.E.A. ve T.U. adlı şahıslardan 6 paket halinde 4,24 gram metamfetamin maddesi ve 133 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Y.E.A. ve T.U. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.