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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A.'yı alışveriş esnasında suçüstü yalayarak gözaltına aldı. E.A.'dan alışveriş esnasında 26 adet extacy hap elde edildi. Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı O.K. isimli şahıs 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte ele geçirildi.


Polisteki sorguları tamamlanan O.K. ve E.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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