İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ve 439 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ve 439 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yukarıesenli Mahallesi bölgesinde yasadışı dişi Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı istihbaratını alarak bölgede araştırma yaptı. Yapılan operasyonda dişi Hint kenevir ekili alanda boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 439 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 2 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. ve E. B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.