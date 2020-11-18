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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen R.O.B. isimli şahsı 50 adet ecstasy hap ile birlikte yakaladı. Polis olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle R.K.'yi de Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.


Soruşturma devam ediyor.

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