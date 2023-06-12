Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki ikametlerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine E.G.ve G.O. adlı kadının ikametine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 2,55 gram metamfetamin maddesi, 0,85 gram kokain maddesi, 2 ml likit eroin maddesi, 3 adet ecstasy hap, 72 kapsül sentetik ecza, 34 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.G. ve G.O. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.