İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen C Ç., H.K. ve M.K.'yi takibe aldı. Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 895 adet, H.K.'nin üzerinden 18 adet adet, M.K.'in üzerinden ise 2 adet olmak toplamda 915 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında H.K.'nin ikametinde yapılan aramada 30,10 gram ecstasy hap tozu ve 16 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayın diğer şüphelisi C.Ç. Pazar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.


"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan C Ç., H. K. ve M. K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.