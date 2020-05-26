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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu U.K.'nin (18) , F.I.(17) ve M.A.'ya (15) uyuşturucu özelliği bulunan hap verip sattırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda U.K., F.I. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. U.K.'nin evinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. F.I. ve M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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