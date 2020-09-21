Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bafra ilçesinde yapmış olduğu çalışmada, İshaklı Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde olduğu ve bu adresten irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini edindi. Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince bahse konu adreste yaptıkları aramada, 237,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bafra Adliyesine sevk edileceği bildirildi.