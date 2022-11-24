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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takipte sonucu Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.Ç. ve S.O. isimli şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla fiziki teması görülen 5 şüpheli şahıstan, 1,33 gram metamfetamin maddesi, 3,32 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ile yakalandı. Olayın devamında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. O.Ç. Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 0,10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ile birlikte, S.O. ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.


Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli iki şahıs ile müşterek hareket ettiği tespit edilen F.A. isimli şahıs Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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