Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Helvacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yatıkları takip ve çalışmalar sonucu E.D., F.D. ve Y.E.D.'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 230 gram kubar esrar, 2 gram Afgan macunu, 7 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.D., F.D. ve Y.E.D. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.