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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda daha önce ele geçen 6 bin 494 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ile ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak tarihinde İlkadım Kadifekale Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 6 bin 494 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili Y.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Samsun ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler Tekirdağ'da F.A.'yı., Samsun'da da F.S., O.D. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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