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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.S., O.B., M.B. ve E.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 43,60 gram metamfetamin maddesi, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,74 gram esrar maddesi, 2 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet bong çubuğu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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