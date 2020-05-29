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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen C.D., R.Ç., R.S. ve B.D.yi gözaltına aldı. Narkotik polisi bir başka uyuşturucu operasyonunda ise B.D. ve B.K.'yi gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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