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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olanlarla ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 275,32 gram esrar maddesi, 141,04 bonzai, 20 adet ekstasy hap, 424 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 2,87 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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