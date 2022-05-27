İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan önceden tespit edilen çok sayıda adrese sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Tony'nin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 5 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 33 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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