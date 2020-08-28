İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin ilçede yaptığı çalışmada, irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahsın Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametinden 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi.


Polisteki sorgusu devam eden şahsın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.