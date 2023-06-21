Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye geneli eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Samsun polisi de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde başlayan operasyon gün boyu devam etti.