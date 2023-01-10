Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 3 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 19 Mayıs Mahallesi'nde içerisinde M.D., B.K. ve T.B.'nin içinde bulunduğu 34 plakalı araç durumundan şüphelenilerek durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 6,33 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1,46 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Soruşturma devamında şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat daha ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. ve B.K. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.B. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.