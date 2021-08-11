Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.K.(26) ve İ.S.'nin (29) ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 103,95 gram metamfetamin maddesi, 48 adet ekstasy hap, 2,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ve 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik polisi uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 715 TL paraya ele koydu.

Olayla ilgili E.K. ve İ.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S. ve E.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.