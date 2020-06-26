Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli Amasya ve Uşak illerini de kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si kadın 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 4 gün önce Samsun merkezli olmak üzere Amasya ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 2 kilo 231,92 gram bonzai, 44,2 gram esrar maddesi, 18,25 gram skunk maddesi, 663 adet ekstasy hap, 11,21 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 977 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet dolu tüfek kartuşu, 3 bin 10 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si kadın 26 kişi bu sabah "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yadan, operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 1 kişinin Uşak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.