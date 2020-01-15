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Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında

Samsun’da çeşitli uyuşturucu suçlarından yakalanması olan 13 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da çeşitli uyuşturucu suçlarından yakalanması olan 13 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarından uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmak suçlarından hapis cezaları bulunanlara yönelik bu sabah Samsun ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyelere sevk edildi.

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