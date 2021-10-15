İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şahıstan 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi.


Yapılan aramalarda ise 320 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.