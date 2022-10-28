Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de işletmiş olduğu iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine U.N. ile temasa geçen 4 şahıstan 4 paket halinde 1,34 gram metamfetamin maddesi, 103 kapsül sentetik ecza hap, 1,56 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayın devamında gözaltına alınan U.N.'nin ikameti ile iş yerinde yapılan aramalarda, 17,30 gram esrar, 17 kapsül sentetik ecza hap ve 1 gram metamfetamin maddesi elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.