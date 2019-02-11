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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı.

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı ileri sürülen E.K. adlı şahsı takibe aldı. E.K.'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kullanıcıdan toplam 9 gram bonzai elde edildi. Olayla ilgili takibe alınan E.K.'nin içinde bulunduğu otomobil İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde durdurularak araçta bulunan E.K. ile E.D. ve kardeş E.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 0,88 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 1,70 gram bonzai, 1 adet esrarlı sigara, 24 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 2 adet makas elde edildi.


Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, E.D. ve kardeşi E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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