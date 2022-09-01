Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edildiler 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisi üzerine M.K. (26) ve F.A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 163 gram bonzai, 0,11 gram metamfetamin, 64,80 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevine gönderilirken, F.A. ise serbest bırakıldı.