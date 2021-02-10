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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları araçla Samsun genelinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz sonucu araç, narkotik polisinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle'de ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 351 adet sentetik ecza ile birlikte yakalanan Ü.D. ve Ö.G. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ü.D. ve Ö.G. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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