Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından müştereken sokak satıcılarına yönelik Bafra ilçesinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon esnasındaki aramalarda paketler halinde 34,6 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.B., M.O.E., A.D. ve S.Ç. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 4 kişi bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren A.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.B. ve M.O.E. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.