Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen E.C.E. ve F.Ö. isimli şahısların birlikte kullandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 840 adet kapsül sentetik ecza hap, 4 paket halinde 5,46 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 275 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili her iki şahıs gözaltına alınarak " uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün akşam üstü Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C.E. ve F.Ö. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.