İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi serbest bırakılırken, bugün tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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