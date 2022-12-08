İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.S., K.Ö. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19,56 gram metamfetamin maddesi, 26 kapsül senttik ecza hap, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. ve K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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