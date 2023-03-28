Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundukları ve buradan irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen M.C.A. ve U.C.A.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslarla fiziki temas kuran 1 şahıstan 280 kapsül sentetik ecza ele geçirilerek, şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın devamında şüpheli şahısların tespit edilen adreslerinde yapılan aramada; 5 bin 474 kapsül sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile

uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 550 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.A. ve U.C.A. isimli şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.