Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen E.K. ve K.Ç.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 107,46 gram metamfetamin maddesi, 26 adet ecstasy hap, 1,03 gram esrar maddesi, 56 kapsül sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. adlı kadın ile K.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.