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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları 2'si kadın 9 kişiyi Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 86,07 gram metamfetamin maddesi, 17,44 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.


Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. ve H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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