Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

Samsunda 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik bölgesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindikleri T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.