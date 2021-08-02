Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltında

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen Irak uyruklu H.A.H., A.A.A. ve A.A.R. isimli şahıslara ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 73,19 gram metamfetamin maddesi, 14 gram reçine esrar maddesi, 1,42 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Irak uyruklu H.A.H., A.A.A. ve A.A.R. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.