İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapan T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.