Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Samsun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla 5 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları kimlikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan çok sayıda paketler halinde, 0,47 gram bonzai, 56 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 0,95 gram esrar ve 0,11 gram eroin maddesi elde edildi. Çalışmanın devamında çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi ve olayla ilgili M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G. ve F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şahısların evlerinde yapılan aramalarda, paketler halinde 51,77 gram esrar, 378 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınanlarla bağlantıları oldukları tespit edilen E.Ç. İlkadım içesinde, T.Y. ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 9 kişi "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade seren M.A. ve E.Ç. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.E.K., T.Y., E.Ö. ve M.Ö.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, R.C.Y., S.T. ve F.O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.