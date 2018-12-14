Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 tutuklama

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 1 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında V.K. ile H.K., U.T., U.K., İ.S., S.E. S.Ç. ve M.O. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 2,92 gram bonzai, 15 kapsül hap, 12 adet içerisi boşaltılmış hap tableti, 34,95 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve 100 dolara da el konuldu.

M.O. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 zanlı ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şahıs ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.