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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 zanlı adliyede

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında karı-kocanın da bulunduğu toplam 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında karı-kocanın da bulunduğu toplam 8 şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında V.K. ile eşi H.K., U.T., U.K., İ.S., S.E. S.Ç. ve M.O. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 2,92 gram bonzai, 15 kapsül hap, 12 adet içerisi boşaltılmış hap tableti, 34,95 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçerken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve 100 dolara da el konuldu.


M.O. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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