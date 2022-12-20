Samsun'da uyuşturucu ticaretinden bir kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece akyam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.