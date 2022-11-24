Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da iki ayrı olayda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan toplam 5 kişi adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Ç.'yi Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir araç içinde 28 bin kapsül sentetik ile yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayın devamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.C.A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Narkotik polisi tarafından Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.Ç. ve S.O. isimli şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla fiziki teması görülen 5 şüpheli şahıstan 1,33 gram metamfetamin maddesi, 3,32 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ile yakalandı. Olayın devamında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. O.Ç. Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 0,10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ile birlikte, S.O. ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.

Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli 2 şahıs ile müşterek hareket ettiği tespit edilen F.A. isimli şahıs Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.