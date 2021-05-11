Samsun'da uyuşturucu ticaretinden kardeşlerden biri tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kardeşten biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine B..T. ve kardeşi E.T.'nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 paket halinde satışa hazır vaziyette 6,17 gram bonzai, 84 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 975 TL paraya da el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.T. ve E.T. kardeşler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.