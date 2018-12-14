Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddia edilen 2 şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik içesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu O.G. ve U.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte satışa hazır 3 paket halinde toplam 1,04 gram bonzai, alacak verecek listelerini içerir not kağıtları elde edildi. Soruşturma devamında şahısların ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazır 6 paket halinde 2,16 gram bonzai, 22,70 gram esrar, 0,84 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Polisteki sorgulanmaları tamamlanan O.G. ve U.Ö., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.