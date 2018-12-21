İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit ettikleri R.A. ve S.K.'yi içinde bulundukları otomobilde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 2 paket halinde 48,96 gram bonzai ve 98,3 gram uyuşturucu maddenin gramajını artırmak için bitki kırıntısı ele geçirildi.


Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan R.A. ve S.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.