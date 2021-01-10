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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde satışı" yaptığı bilgisi edinilen M.Ö.'den 16 adet ecstasy hap ve 53 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ö. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.O.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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