İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, İkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.T. ve B.A.'nın içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 74,21 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.A. ve M.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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