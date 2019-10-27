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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K. ve S.K. ile F.A. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 28,25 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çok sayıda aparat, 1 adet ekstasy hap, 36 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. E.S. serbert bırakılırken, R.V., Ö.K.ve S.K. ile F.A. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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