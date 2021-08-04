Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen B.Ş.Ö.'yü takibe aldı. Aziziye Caddesi üzerinde gözaltına alınan B.Ş.Ö.'den 60,05 gram sentetik bonzai (kannabinoid maddesi), 24 adet ekstasy hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 785 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ş.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ş.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.