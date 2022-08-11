Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca 01-08 Ağustos tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında bilgilendirmede bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 01-08 Ağustos tarihleri arasında toplam 21 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 173 kök kenevir bitkisi, 3 bin 500 gram kubar esrar, 267 gram bonzai, 119 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 11 gram metamfetamin, 5 adet extacy, 5 adet kaçak cep telefonu, 6 adet kulaklık, 12 adet şarj cihazı, 62 litre kaçak içki, 60 litre etil alkol, 10 adet çeşitli aroma kiti, 2 adet detektör ve 13 adet kaçak kazı muhteviyatı ele geçirildi.